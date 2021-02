VIDEO: Momento en que arrestan al californiano que vivió tres meses en el aeropuerto de Chicago 

El Departamento de Aviación de Chicago ha revelado un video del momento exacto en que el californiano de 36 años, Aditya Singh es arrestado tras ser descubierto y tras haber vivido durante tres meses en el Aeropuerto Internacional de Chicago.

El hombre residente de Orange County, al sur del estado, fue arrestado el pasado 17 de enero tras haber sido delatado por trabajadores que lo vieron usando un carnet de identificación que no era el suyo.

Security footage released by the Chicago Department of Aviation shows arrest of man who allegedly lived at O'Hare International Airport for three months. https://t.co/U3X7ehhjsp pic.twitter.com/Ld9MbBVVKX

