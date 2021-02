Conoce a las ex parejas de Alex Rodriguez antes de salir con Jennifer Lopez

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Jennifer Lopez y Alex Rodriguez han estado juntos cuatro años y actualmente tienen una de las historias de amor más curiosas pues se conocieron cuando ambos estaban casados pero no se reencontraron hasta tiempo después. Ambos habían tenido algunas parejas antes de iniciar su romance, hoy te contamos acerca de las ex pajeras de Alex Rodriguez antes de salir con JLo.

1. Cynthia Scurtis

Conoció a su primera esposa en un gimnasio en Miami, no pasó mucho tiempo para que se casaran. En el 2002 celebraron el enlace y le siguieren algunos años de tranquilidad. Desafortunadamente todo terminó seis años después, cuando Scurtis solicitó el matrimonio citando “abandono emocional”, no solo a ella, sino también a sus hijas Natasha y Ella. Además el deportista fue acusado de haberla engañado frecuentemente. El tiempo se encargó de arreglar sus diferencias y actualmente parece que no se guardan rencor.

2. Madonna

A finales del 2008, meses después de su divorcio, A-Rod y la cantante fueron captados juntos en más de una ocasión, incluso en diciembre se les vio paseando en la Ciudad de México según reportes de People. En ese entonces Madonna estaba casada con Guy Ritchie de quien poco después se divorció.

3. Kate Hudson

El romance inició en el 2009 sin embargo tampoco prosperó mucho pues en diciembre de ese año ya se habían separado oficialmente. Se dijo que Kate decidió terminar la relación debido a que A-Rod no superaba a Madonna, como reportó Daily Mail.

4. Bethenny Frankel

Poco antes de que saliera con Hudson, A-Rod tuvo una fugaz relación con la estrella de Real Housewives of New York City. No funcionó y esto no se confirmó hasta años después cuando ella dijo que sí salieron por un tiempo.

5. Cameron Diaz

Se convirtieron en pareja a mitad del 2010 y lograron mantenerlo en secreto hasta el 2011, cuando ambos fueron captados en el Super Bowl muy cariñosos. La pareja del momento terminó poco después de que su amor salió a la luz, de manera amistosa pues se dijo que la ruptura tuvo que ver con sus apretadas agendas.

6. Torrie Wilson

Una de las relaciones más duraderas que ha tenido el deportista pues estuvieron juntos por más de tres años. La luchadora de Artes Marciales Mixtas y A-Rod comenzaron a salir en el 2011 y se separaron en el 2015, sin embargo no estuvieron libres de escándalos pues se dijo que la causa de su ruptura fue la “excesiva cercanía” de Alex y su ex Scurtis. Por otro lado también corrió el rumor que mientras salía con Torrie, A-Rod mantuvo un romance con Demi Moore, cosa que la actriz siempre ha negado.

7. Anne Wojcicki

La última conquista del beisbolista antes de Jennifer Lopez fue la bióloga y multimillonaria estadounidense. Comenzaron a salir en marzo del 2016 y en la Met Gala de esa año hicieron oficial su romance apareciendo juntos. Parecían que iban en serio pero todo terminó meses después, pues se dijo que tenían “antecedentes diferentes”.

