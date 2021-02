Carolina Sandoval se pone nerviosa con la banana de su estilista que está casi desnudo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Carolina Sandoval vuelve a generar alboroto entre sus seguidores con su última publicación en las redes sociales donde aparece desde junto a su joven estilista.

La exuberante influencer de las redes no es ajena a escandalizar a sus millones de seguidores con sus ocurrencias y para muestra el “Almuerzo con Caro” donde se ha ido a dar un merecido cambio en sus extensiones de cabello en un sexy atuendo oscuro.

Se le ve a la ex presentadora de televisión vistiendo una minifalda de piel y una blusa de manga larga en negro, mientras nerviosa disfruta de una enorme banana de almuerzo, pero lo que ha captado las miradas y los cientos de comentarios es que su estilista, aparece luciendose en calzones negros y camisa entreabierta del mismo color.

Las reacciones de sus followers no se han hecho esperar y la gran mayoría ha dejado su opinión al respecto de la manera de vestir tan atrevida del estilista.

“¿Y como porque este sale en pelotas?“, “No veo la necesidad que esté en interior, que además está feísimo,estás mal”, a lo que la misma “Venenosa” ha respondido con “Es su uniforme“, tratando de aclarar el porqué de la situación.

Los mensajes continuaron “¡Qué vulgar ese tipo! ¡No me gusta Caro!“, “No entiendo nada ¿porque el esta asi? Me parece todo mucha falta de respeto para su esposo. Lo siento Carito, yo te amo, pero así no“.

Pero no todo fueron malos comentarios “Me encanta, eres super graciosa“, “Son lo maximo los admiro“, “Amiga bella, guapisima me encanta como te quedó el pelo, muy talentoso el chico. Gracias por compartirlo“, le escribieron algunos fans.