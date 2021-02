Un hombre utilizaba su tienda de perritos calientes para vender droga encubierta en Miami

Una creciente actividad policial confirmó las sospechas de los vecinos de Pompano Beach, al norte de Miami, que vivían cerca de un puesto de hot dogs.

La Oficina del Sheriff del condado de Broward dio a conocer que el dueño de ese restaurante de perritos calientes estaba sirviendo algo más que comida. Estaría vendiendo distintos tipos de drogas.

Detectives say there was more on the menu at a Pompano Beach restaurant than just Chicago-style hot dogs, pizza and chili.

Louis Younglove Sr. not only served up hot dogs with fixings. He helped some people get their fix by peddling drugs. https://t.co/XUzbSATexY

— Bergeron News (@BergeronNews) February 9, 2021