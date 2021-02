3 mujeres y un hombre hispanos caen con miles de dólares en heroína y fentanilo en Queens

Autoridades de Nueva York dieron un golpe al narcotráfico pues desmantelaron una fábrica de drogas en Queens, e incautaron $12 millones de dólares en heroína, 1,000 pastillas de fentanilo y $200,000 dólares en efectivo.

Además, arrestaron al presunto traficante que operaba el lugar identificado como Luis Martínez y a tres mujeres acusadas de ayudarlo a empaquetar drogas en la instalación dentro de 63-16 Forest Avenue en Ridgewood.

➡️Queens heroin mill dismantled.

➡️4 arrests made.

➡️More than 37 kilos of heroin/fentanyl off NYC streets — never to poison a NYer.

All thanks to the great work of the NY Drug Enforcement Task Force, @NYPDDetectives, & our law enforcement partners.

➡️https://t.co/hI1hT5Dq1E pic.twitter.com/TqCBwSBxAl

