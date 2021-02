Senado absolvió a Trump por disturbios mortales en El Capitolio

El Senado absolvió al mandatario Donald Trump de un artículo que lo acusaba de haber incitado a los disturbios del 6 de enero allí mismo en El Capitolio.

Siete legisladores Republicanos se unieron finalmente a la acusación Demócrata y condenaron las acciones del entonces presidente el 6 de enero, cuando una turba asaltó el Capitolio. La votación hoy se cerró 57 a favor y 43 en contra, no cumpliendo con el requisito mínimo de dos tercios (67 votos) de la Constitución.

El abogado de Trump, Michael van der Veen, sostuvo en los argumentos finales que los Demócratas eran hipócritas por acusar a Trump por un acalorado discurso previo al motín y dijeron que el procedimiento era inconstitucional.

“A lo largo del verano, los líderes Demócratas, incluidos el actual presidente y la vicepresidente, hicieron repetidamente comentarios que brindaron consuelo moral a las turbas que atacaban a los agentes de policía”, dijo van der Veen, citó New York Post.

Agregó que el allanamiento del Capitolio que interrumpió la certificación de la victoria del presidente Joe Biden y dejó cinco muertos, en realidad “fue planificado y premeditado por grupos marginales de izquierda y derecha”.

“Se suponía que la reunión del 6 de enero sería un evento completamente pacífico”, dijo van der Veen. Argumentó que los funcionarios locales no proporcionaron la seguridad adecuada al Capitolio.

Trump es el único presidente llevado a juicio más de una vez en la historia de EE.UU. En enero de 2020 se salvó en el Senado de su primer “impeachment”. Esa vez había sido acusado de presionar a líderes de Ucrania para que investigaran al entonces pre candidato presidencial Biden y a su hijo Hunter Biden, en relación con actividades empresariales en ese país.

Información en desarrollo.

