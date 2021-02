Bebe Rexha causa furor presumiendo cuerpazo en sexy lencería roja desde la cocina

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Bebe Rexha a dejado cautivados a sus millones de seguidores de sus redes sociales al mostrar su lado más sensual en varias recientes publicaciones.

La cantante de origen estadounidense, nacida en Nueva York a quien le conocemos temas como “In the name of love“, “I’m a mess” y “Me, Myself & I” se ha mostrado haciendo derroche de sensualidad en este San Valentín para el deleite de sus fans.

Se le ve a la intérprete lucir su reciente cambiada rubia cabellera recogida, lucir su figura en una atuendo en color rojo combinado con unas enormes plataformas con corazones en la suela muy de acuerdo a la temporada.

Pero donde a dejado a todos boquiabiertos ha sido en una segunda publicación en su cuenta de Instagram, donde aparece desde la cocina con la cabellera suelta, en una bata de satin rojo abierta, con un sosten y calzon a juego y una medias de red transparente que han provocado pasión entre sus followers.