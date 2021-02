La prima y ex asistente de Britney Spears asegura que su padre Jamie llegó a amenazarla de muerte

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Tras la emisión del documental “Framing Britney Spears” y la última vista judicial que bloqueó los intentos de Jamie Spears, padre de la cantante, de hacerse con mayores cotas de poder en el marco de la tutela económica y legal que pesa sobre ella, cada vez son más personas del entorno de la diva las que están saliendo a la palestra para ofrecer su visión sobre la situación tan particular que vive la princesa del pop desde el año 2007.

La última de ellas ha sido su prima Alli Simms, quien fuera asistente personal de Britney durante el citado año. En conversación con el medio NBC News, esta familiar no ha tenido reparo en explicar públicamente por qué lleva más de una década sin ver o hablar con su afamada prima. La razón estriba, fundamentalmente, en la oposición frontal de Jamie a su relación y, en sus propias palabras, a las amenazas de muerte que éste llegó a dirigirle para que se mantuviera alejada de la intérprete.

“Me amenazó de muerte, al cien por cien. Me dijo que si no dejaba de hablar con Britney algo malo me pasaría. No pude ignorarlo, así que decidí no contestar a las llamadas de Britney”, asegura Alli Simms en la entrevista que ha concedido al mencionado canal de noticias estadounidense. La revista Us Weekly, por su parte, ha tratado sin éxito de ponerse en contacto con el progenitor de Britney Spears para conocer su versión de los hechos.

Otra de las consecuencias más notorias que ha tenido en el mundo del espectáculo la llegada del citado documental sobre los años más difíciles de la cantante han sido las disculpas públicas que le ha ofrecido Justin Timberlake, astro del pop y ex novio de Britney durante los primeros compases de su carrera, a cuenta del escaso apoyo que le brindó en una época en la que la artista sufrió un intenso y continuado acoso mediático, amén de graves problemas psicológicos que afectaron notablemente a su presencia en la industria musical.

La familia real británica reacciona al embarazo de la duquesa de Sussex

El padre de Nicki Minaj ha muerto tras ser atropellado por un conductor que se dio a la fuga

Jamie Lynn Spears participa en una concentración virtual del movimiento #FreeBritney