La premiada reportera latina Alanna Rizzo explica el acoso sexual de jugadores de los Dodgers que recibió hace años

Alanna Rizzo, la premiada reportera empleada por Los Angeles Dodgers los pasados siete años, reveló hace algunos días que en múltiples ocasiones fue objeto de acoso sexual por parte de jugadores del equipo, pero en una entrevista con La Opinión ella aclara de manera contundente que esos incidentes no son la razón por la que decidió dejar el puesto este enero.

La calidad y profesionalismo de Alanna Rizzo fueron mostrados en todo su esplendor de 2014 a 2020 por Spectrum SportsNet LA, el canal oficial de Los Angeles Dodgers. Como reportera a nivel de cancha y también como conductora de las transmisiones del equipo, la mujer de sangre cubana -por el lado de su madre- se consumó como uno de los mayores talentos de la industria del periodismo deportivo en televisión, acumulando hasta siete premios Emmy.

Rizzo dice que los tres episodios de acercamientos indeseados de jugadores ocurrieron en 2014, su primer año trabajando para los Dodgers. Primero un pelotero le envió una foto inapropiada. Más adelante, otro jugador le estuvo pidiendo de manera insistente que lo entrevistara en su cuarto de hotel, y un tercer pelotero la invitó a cenar múltiples ocasiones. Ella reportó en su momento los incidentes al equipo.

Las revelaciones salieron primero a la luz en una entrevista de la comunicadora con el diario Los Angeles Daily News.

“Quiero dejar muy en claro que no dejé a los Dodgers debido a esos acercamientos indeseados o por acoso de los fans”, dijo Rizzo este martes. “La gente que dice que dejé a los Dodgers por esa razón no podrían estar más equivocados”.

Some news I wanted to share: pic.twitter.com/etbFR9ZBeF — AlaNNa Rizzo (@alannarizzo) January 27, 2021

El tema del acoso sexual a mujeres comunicadoras ha cobrado relevancia debido a dos escándalos recientes: las fotos y mensajes no solicitados que fueron enviados por Jared Porter a una reportera, lo cual le costó ser despedido como gerente general de los New York Mets, y la denuncia de acoso sexual realizada por cinco mujeres de los medios en contra de Mickey Callaway, actual coach de pitcheo de Los Angeles Angels. La suerte del ex manager de los Mets aún no se define.

Fue a la luz de esos escándalos que Alanna Rizzo reveló sus propias experiencias como periodista, pero afirma que no es trata de casos aislados, desgraciadamente.

“Te costaría mucho trabajo encontrar a una mujer en este negocio que no haya tenido que pasar por algún tipo de comentario inapropiado, una mirada inapropiada o acercamientos indeseados o algún tipo de petición a cambio de una entrevista o algo por el estilo”, comentó Rizzo, quien antes de llegar a los Dodgers trabajó para los Colorado Rockies y MLB Network.

“Esto no es nada nuevo. Creo que lo nuevo es que la gente ha empezado a hablar de eso más. Y solo quería poner un poco de mayor luz al hecho de que esto ha estado pasando por mucho tiempo”.

Thank you, @alannarizzo! We will miss you at Dodger Stadium. pic.twitter.com/mnsgnw6n9W — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) January 27, 2021

Tras despedirse de los Dodgers y sus aficionados con un emotivo mensaje en sus redes sociales el 27 de enero, Rizzo recibió mensajes de aficionados que creen o insinúan que su salida del equipo se debió al tema de los acercamientos indeseados.

“Quiero que la gente sepa que esto me pasó muy al principio de mi carrera con los Dodgers y siento que el equipo lo manejó de la manera en que debía y no tengo nada en absoluto en contra de la organización de los Dodgers“, aseguró. “Mis siete años con Los Angeles Dodgers no fueron nada menos que espectaculares”.

Al hablar de su etapa como reportera de los Dodgers, Alanna menciona los viajes del equipo para jugar en Australia en 2014 y en México en 2018. En sus siete temporadas en L.A. el equipo siempre ganó el título de su división y por supuesto destacan las tres Series Mundiales que disputó el club.

“Poder entrevistar a Sandy Koufax, Don Newcombe, Vin Scully, Tommy Lasorda, leyendas no solo de los Dodgers, sino del béisbol; poder caminar en los pasillos del histórico Dodger Stadium todos los días… y poder trabajar al lado de los inmortales Vin Scully y Jaime Jarrín, es algo increíble”, agrega. “Soy muy afortunada por haber estado por siete años con una organización histórica como son los Dodgers, y haber sido tratada con amabilidad y respeto”.

En cuanto a la decisión de marcharse, Rizzo explica que le costó mucho trabajo tomarla y que lo hizo porque su prometido vive en la costa Este, donde tiene hijos pequeños, y que logísticamente ya les es muy complicado estar a la distancia con un calendario que puede ser de hasta 200 partidos de los Dodgers (incluyendo pretemporada y playoffs).

“Hubo un tiempo en el que viajar era más sencillo”, dice Rizzo. “Mi vida personal necesita tener prioridad en este momento”.