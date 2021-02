Sin piedad: El París Saint-Germain aniquiló al Barcelona en la ida de los octavos de la Champions League

El París Saint-Germain no necesitó a Neymar. Un enorme Kylian Mbappé apoyado por sus compañeros fue suficiente para que los franceses ganaran 1-4 en el Camp Nou y pusieran un pie en los cuartos de final de la Champions League a costa del Barcelona.

Luego de que se diera a conocer la noticia de la baja del atacante brasileño, las alarmas se encendieron por el exigente compromiso que tenían este martes contra el Barcelona, pero al final los parisinos vapulearon al equipo español sin requerir la presencia de Neymar.

Los culés se fueron arriba en el marcador con gol de Messi desde los 11 pasos, pero la ventaja sólo les duró 4 minutos, ya que de inmediato Kylian Mbappé respondió finiquitando una gran jugada colectiva.

Lionel Messi scores his 28th goal in 27 round of 16 games. No one has scored more goals in this stage of the knockouts 🔥 pic.twitter.com/A9tKcWlzNV

