Arrestan a un hombre que agredió a su ex durante 8 horas en Miami

Dijo que actuó así porque no quería que su exnovia lo dejara. Esa fue la excusa que dio un hombre de 42 años, y residente en Nueva York, para justificar la agresión a su antigua pareja en un apartamento de Sunny Isles Beach, al lado de Miami Beach.

El informe del arresto señala que Yossef Azour, que posee una propiedad en ese lugar, se escondió en una de las paredes de la casa de la víctima el lunes cuando abrió la puerta principal, pensando que había llegado la entrega de comida.

La policía explicó que la víctima cayó al suelo, la agarró del cabelló y la arrastró hasta la sala de estar. Las autoridades dijeron que Azour le gritó y la amenazó para que le diera la contraseña de su teléfono mientras él la abofeteaba en la cara y en los brazos. Pero ella se negó.

Luego, siempre citando el informe policial, agarró una cuerda, la cortó en varios pedazos y la usó para atar las muñecas de la víctima por la espalda y por sus tobillos.

