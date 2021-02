Miley Cyrus acapara las miradas al lucir su retaguardia con sexys shorts cacheteros azules

Luego de la exitosa presentación que hizo previa al Super Bowl, Miley Cyrus ha vuelto a sus atrevidas publicaciones en Instagram, en las que presume su escultural figura con sexys atuendos.

A través de sus historias de Instagram, la cantante de 28 años se dejó ver en dos videos usando un gorro rojo, una camiseta cortada y unos sexys shorts cacheteros en color azul, con los que lució su retaguardia.

El pasado fin de semana Miley recibió una propuesta del luchador de la UFC, Julián Márquez, con motivo del día de San Valentín. Él escribió en su cuenta de Twitter el mensaje “Miley Cyrus, ¿serías mi cita de San Valentín?” a lo que Cyrus respondió “Aféitate MC en el pecho y soy TUYA. Feliz día de San Valentín y felicidades, amor”.

Shave an MC into your chest hair and I am YOURS ❤️ Happy VDay and Congrats my love!

— Miley Ray Cyrus (@MileyCyrus) February 14, 2021