Alan Tacher vs Giovanni Medina: La pelea por Ninel Conde en ‘Despierta América’

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Fuerte enfrentamiento se dio esta mañana del viernes entre Alan Tacher y Giovanni Medina en ‘Despierta América’. El show le dio un derecho a réplica al ex de Ninel Conde, para contestar lo que había dicho la cantante el día anterior en el programa. ¿Quién ganó en la pelea? Aquí te contamos.

Este parecía ser un nuevo y triste episodio en la pela de Ninel y Giovanni por la custodia de su hijo, Emmanuel, al que la cantante y actriz lleva casi un año sin ver, por una decisión judicial en la corte de familia de México. Sin embargo, terminaron siendo otros los protagonistas de esta pelea.

Todo comenzó cuando Ninel Conde visitó ‘Despierta América’ este jueves pasado. Al igual que lo hizo hace unas semanas Alejandra Guzmán, la cantante y actriz compartió diferentes segmentos con los presentadores y, en uno de los favoritos: ‘Te Acuerdas De…”, donde suelen homenajear al invitado en un recorrido por momentos claves de su vida, se dio la controversia en cuestión.

Entrevistada por Karla Martínez y Alan Tacher, recordaron en nacimiento de Emmanuel, y eso dio paso a hablar del tiempo que lleva sin verlo. Ninel prefirió ser escueta, y solo decir que lo dejaba en manos de Dios, quien algún día le haría ver el ‘¿para qué?’ de esta situación.

Allí Alan le preguntó por su actual esposo, Larry Ramos, quien está implicado en demandas por estafa, fraude e incluso su ex lo acusa de no darle manutención a su hijo, entre otras cosas.

La pregunta de parte de Alan fue de manera poco clara al involucrarse en la misma diciéndole: “También hay gente fans tuyos que te quieren, te admiran, cuando escuchas de tu esposo, Larry, demanda, millón de dólares, cárcel, tu posible complicidad, ¿qué les dices? Yo estoy preocupado como amigo…”.

Ninel le dio vuelta a la respuesta y dijo que ella ya tenía suficiente con sus problemas para hacerse cargo de los de otros (su esposo), que ya Dios se encargará de mostrar la verdad.

La visita de Ninel, y en especial este episodio desató la ira de Giovanni Medina, quien recurrió a ‘Chisme No Like’, el show de Youtube de Javier Ceriani y Elisa Beristain para criticar la entrevista, que no le hayan preguntado a su ex de manera más incisiva, y hasta se atrevió a llamar ‘cobarde’ a Tacher, y acusó a ‘Despierta América’ de ser un programa ‘palero’, acusaciones, sobre todo esta última muy delicada.

Esta mañana, ‘Despierta América’ le dio el derecho a réplica a Giovanni Medina, quien se enfrentó a un Alan Tacher muy nervioso, por momentos poco claro y hasta perdiendo los estribos y su figura de comunicador, algo que le dio paso al ex de Ninel para tomar la delantera y dejarlo mal parado.

“Quiero agradecer el espacio, esta entrevista la hago por respeto a la gente que ve este programa que tiene derecho a la verdad, por respeto a las víctimas del señor Larry Ramos que fueron despojadas de su patrimonio…”, Así comenzó Medina antes de ser cortado por Alan para decirle que no era ese el tema.

Giovanni, como en varias ocasiones durante la entrevista, al ser cuestionado por qué su obsesión con Larry Ramos, y por qué no dejaba que Ninel viera a su hijos, explicó que, al estar casados, él no quería, como padre, que el niño conviviera con alguien que, según él y los casos que están actualmente en la justicia, tiene esa supuesta mala reputación pudiendo ser, por lo tanto, una mala influencia para el menor.

Alan le cuestionó que fuera a ‘Chisme No Like’ a hablar de él y del show, sabiendo que tiene carta abierta para hacerlo en su show y que incluso en el pasado los había dejado plantados… Lo primero que le reclamó es que usara el término ‘palero’.

Sin contestarle a la pregunta, Giovanni prefirió asegurando que Alan no sabía nada de su vida y que aunque se diga amigo de la cantante y actriz nunca lo vio en su casa en los 7 años que convivió con ella.

“La única pregunta que yo te hice hace un año y al día de hoy no me haz contestado es por qué Ninel Conde no puede ver a su hijo”, le disparó Alan Tacher.

Con un estado de calma y a la vez agresivo, Giovanni se explayó sobre las pruebas y motivos de por qué él pidió la custodia de su hijo, y por qué 8 autoridades se la dieron. Aseguró que el esposo de Ninel tiene una orden de restricción para no acercarse a su niño, por lo cual menos puede convivir con el pequeño.

La entrevista duró más de 20 minutos, y se llevó tres bloques del show. En el segundo, Alan le pidió que le explicara por qué lo llamó cobarde. Algo que despertó un ataque entre ambos, hasta que Giovanni le dijo que lo llamó así por no preguntarle a Ninel sobre los casos de Larry.

Alan le dijo que para él era más cobarde quien insulta a las mujeres y quien amenaza. Allí lo sorprendió mostrando una amenaza que Giovanni le hizo a Raúl González en un mensaje directo por Instagram.

En el mensaje, Medina llamaba cobarde y amenazaba con demandarlo por hablar supuestamente de él, cuando en realidad González solo había comentado una pieza que hablaba de Ninel Conde.

Giovanni no se escapó a la respuesta, dijo que sí lo había escrito él, y consideraba que no era una amenaza. Así terminó la segunda parte de esta pelea en donde, el ex de Conde parecía tener un argumento para cada pregunta y Alan quedarse sin ellos.

La tercera parte de la entrevista fue más acalorada aun y, parecía seguir teniendo el timón de la misma Giovanni, pues no sabemos si por los nervios, el enojo o sentir que estaba frente a lo que considera una injusticia, Tacher cometió varios errores como reclamarle un bloque antes que Medina lo llamara ‘amigo’ cuando no lo eran, y minutos después el propio Alan decirle ‘amigo’. Luego confundir imparcial con parcial y finalmente decirle Emiliano al niño que se llama Emmanuel.

Todos estos errores le dieron paso a Medina a que se los marcara, lo dejara en evidencia y además le reclamara que por qué no la cuestionó así, como a él, a Ninel el día anterior, y hasta lo invitó a que le dieran una entrevista de nivel a la gente.

“Siempre te pregunto lo que quieres y no respondes, como buen político que debes ser”, le dijo Alan.

Una vez más Tacher le preguntó el por qué no deja que Ninel vea a su hijo. A lo que además de asegurar que ahora el pequeño tiene una imagen sana y buena que no tenía antes, le volvió a reiterar que no quiere que Emmanuel conviva con “un delincuente peligroso” como lo calificó a Ramos.

Alan volvió a cargar tintas de por qué no deja que Ninel haga su vida, que no se meta. A lo que Medina calificó de ‘rancia’ al pregunta, y aseguró que a él no le importa Conde en la medida que no se meta con su hijo. Y terminó acusando de que habla de esto, porque no lo buscan para hablar de sus supuestas ayudas a la gente, como tampoco el programa se preocupa por buscar a las supuestas víctimas de Larry Ramos.

¿Cómo terminó la entrevista? Tacher le dijo a Medina que no le creía que se preocupara por la gente, y el empresario le agradeció el espacio y que lo haya entrevistado.

¿Quién ganó la pelea? El show que tuvo a los televidentes entretenidos frente a esta riña, o en las redes sociales opinando. ¿Y los protagonistas? ¿Quién ganó?… Es posible que ahora sea Tacher quien deba tener su derecho a réplica para aclarar por qué perdió tanto los estribos siendo en entrevistador.