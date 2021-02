La hermana de Ángela Aguilar y el accesorio que nunca le falla para verse divina

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Aneliz Aguilar puede que haya preferido llevar una vida alejada del ojo público, a diferencia de su famosa hermana Ángela Aguilar, sin embargo en más de una ocasión se ha robado la atención debido al increíble estilo que presume. Y es que a través de su cuenta de Instagram comparte con sus casi 600 mil seguidores los looks con los que se ve espectacular.

Un accesorio que nunca le ha fallado son los lentes de sol, los cuales combina con todo tipo de outfits para conseguir un toque elegante y moderno. Aneliz tiene de todos los colores y tamaños; sin duda saber usar el indicado para cada ocasión.

Ella utiliza gafas que complementan los colores que lleva, por ejemplo para un look casual portó un crop top negro y unas gafas con montura oscura. Colores neutros como el marrón, azul o gris son perfectos para este tipo de estilos.

Por otro lado, como en todo, el secreto es el equilibrio. Cuando la hermana de la cantante elige portar gafas prefiere no llevar otro tipo de accesorios, y si lo hace procura que no sean muy cargados. Pequeños anillos dorados, un collar corto y aretes discretos son la mejor opción. Se trata de no sobrecargar el look.

Pero no solo existen las gafas negras y Aneliz lo comprobó con este look playero en donde eligió unos lentes cafés a juego con su outfit blanco. El armazón delgado es perfecto para lograr un look natural.

Por último, también hay que recordar que los lentes no siempre tienen que estar puestos, a veces se pueden usar arriba de la cabeza y se ven increíbles. En esta imagen la influencer utilizó una gabardina negra, unas botas y un pantalón muy sobrio.

