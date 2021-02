Los costosos y extravagantes regalos de Kanye West a Kim Kardashian

El matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West ha terminado luego de meses de especulaciones, ahora los fans de la pareja están recapitulando su relación y mucho se habla sobre los lujosos regalos de Kanye West a Kim Kardashian, los cuales en su momento dieron mucho de qué hablar. Y si no recuerdas cuáles fueron algunos, te dejamos una lista que te sorprenderá.

Uno de los regalos más memorables sin duda fue cuando Kanye sorprendió a Kim con un regalo único. Se trataba de un holograma de su fallecido padre, Robert Kardashian. La celebridad definió el gesto como “el regalo más reflexivo de toda una vida” y una “sorpresa especial del cielo”.

Otro de los regalos de Kanye West a Kim fue su collar con una placa de oro vintage de Cartier que tenía grabada en ella un mensaje de texto que él le envió: “Esta es tu vida. Casada y con cuatro hijos. Sacas a gente de la cárcel. Apareces en la portada de Vogue. Acudes todas las semanas a la iglesia con tu familia. Los sueños se hacen realidad”, se lee.

El rapero se esforzó por darle a Kim regalos especiales que no solo fueran costosos, sino que tuvieran un significado detrás. Así fue el caso de este bolso de la marca Hermés valorado en $1.3 millones de dólares. Lo peculiar estaba en su estampado el cual se trataba de una obra de arte hecha a mano por George Condo.

En un viaje que realizó la pareja a Florencia cuando todavía no estaban casados, Kanye le obsequió un brazalete Cartier valorado en $35 mil dólares el cual tenía un estilo muy juvenil y acorde a la época.

Para una navidad Kanye le dio a su entonces esposa acciones con un valor de $200 mil dólares en empresas como Apple, Netflix y Disney. Además ha donado a su nombre millones de dólares a asociaciones benéficas.

When Kanye gifted Kim a $240K neon green Mercedes-Benz G550 SUV.

They rented the G-Wagon while in Miami for 2 Chainz’ wedding!Kim loved the car so much, and kept on talking about it. He surprised her while she was coming out of the gym🥺 Kanye is modeling Yeezy Slides for Kim😭❤️ pic.twitter.com/h4L1cEMNf3

— Ogechi (@OgeKimKanye) January 17, 2020