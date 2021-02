Víctima del entrenador de gimnasia que se suicidó lamenta que no haya pagado por sus crímenes 

La muerte del ex entrenador de gimnasia John Geddert, quien se suicidó después de ser acusado de 24 delitos graves el jueves, fue un “escape de la justicia” y un “trauma indescriptible”, dijo Sarah Klein, una de las muchas atletas víctimas del coach.

“Él torturó y abusó de las niñas, incluida yo misma, durante más de 30 años y pudo engañar a la justicia”, dijo en un comunicado.

Geddert, de 63 años, fue encontrado muerto el jueves por la tarde, momentos después de que los fiscales estatales anunciaron una serie de cargos que incluían agresión sexual y tráfico de personas.

El entrenador, que llevó al equipo femenino a una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, usó la fuerza física contra sus atletas “para que se desempeñaran al nivel que él esperaba”, una prueba que equivalía a trabajo forzado, las autoridades dijeron.

También fue acusado de intimidar a sus víctimas, amenazarlas y abusar sexualmente de al menos una niña cuando tenía entre 13 y 16 años.

“Geddert era un abusador narcisista”, dijo Klein, la primer sobreviviente conocida del médico deportivo y violador convicto Larry Nassar, un buen amigo de Geddert.

“Su suicidio es una admisión de culpa que todo el mundo ahora puede ver“, dijo. “También son culpables sus facilitadores, incluidos los altos funcionarios de Gimnasia de Estados Unidos y el Comité Olímpico y Paralímpico que lo promovieron, lo capacitaron y le permitieron entrenar al equipo de Estados Unidos.”

La medallista de oro olímpica Aly Raisman también culpó a USA Gymnastics por permitir que personas como Geddert y Nassar quedaran impunes durante tanto tiempo.

“Para una organización que ha afirmado durante los últimos 15 años que ‘la seguridad de los atletas es la prioridad número uno’, es imposible imaginar un fracaso mayor”, tuiteó Raisman.

“Me duele el estómago”, escribió en otro tuit. “Pensando en los supervivientes que hay. Ojalá pudiera decir algo más para aliviar el dolor y el sufrimiento “.

Sick to my stomach.

Thinking of the survivors out there. Wish there was more I could say to ease the pain & suffering.

— Alexandra Raisman (@Aly_Raisman) February 26, 2021