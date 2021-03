Paul Bettany revela el secreto tras los músculos que luce en la serie “WandaVision”

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La serie “WandaVision”, sobre los superhéroes Scarlet Witch y Vision, ha sido uno de los grandes éxitos más inesperados tanto del universo Marvel como de la plataforma de streaming Disney + donde se emite, y el único que ha conseguido desviar parte de la atención de la original trama ha sido su protagonista masculino Paul Bettany. A punto de cumplir los 50 años, el actor luce un físico impresionante ante las cámaras que, según ha revelado ahora, tiene truco.

“Voy a ser muy sincero contigo. Puede que más o menos un metro de lo que ves sea realmente mi pecho, pero los otros veinte restantes no lo son, aunque tampoco se añaden por computadora. En realidad se trata de un traje que te pones y que incluye músculos falsos”, ha confesado en el programa “The late show with Stephen Colbert”.

Sin embargo, eso no implica que el actor haya podido descuidar su alimentación o su entrenamiento físico antes de rodar. Para su sorpresa y desesperación, las prótesis funcionan a la perfección para aumentar la anchura de sus hombros, pero no hacen nada por disimular cualquier exceso a la altura del abdomen, así que Paul no ha podido entregarse al frenesí por la repostería que ha definido el período de confinamiento para muchas personas.

Lo que no comprende es por qué Marvel no utiliza los mismos efectos especiales que consiguen convertir a Mark Ruffalo en Hulk para dibujarle unos abdominales marcados y hacerle la vida un poco más fácil: “¡Seguramente podrían hacerlo! Por Dios, no hay quien aparte a Mark del bufet libre cuando estamos rodando”, ha bromeado sin poder ocultar la envidia que siente hacia su antiguo compañero de reparto.

