¿Por qué Eddie Murphy dejó de hacer películas?

Eddie Murphy realizó muchos éxitos taquilleros como Dr. Dolittle y El profesor chiflado en la década de los 80 y 90, sin embargo se mantuvo silencioso por algunos años hasta hace un tiempo. Y si te preguntas qué fue lo que pasó con él, aquí te contamos su historia.

En el 2013 explicó en el programa The Ellen DeGeneres que el tiempo lo había convertido en una persona mucho más exigente a la hora de aceptar papeles, por ello es que ya no hacía cine debido a que le ofrecían películas malas que no estaban “a la altura”.

Además el actor confesó que el cine se había convertido en un mundo de remakes y sagas en donde la comedia era tratada como un género bajo; habló de los guiones que recibió para Superdetectives en Hollywood 4 que acabó rechazando.

Así, expresó su deseo por dejar de protagonizar cintas que no representaran lo que hizo en sus primeros trabajos en pantalla.

Recientemente se le vio en Dolemite is my Name en el 2019 y ahora en Coming 2 America, secuela de la película original que protagonizó en 1988 que ahora está disponible a través de la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

