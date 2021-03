Posando en bikini, Michelle Renaud confiesa que se siente más segura que nunca de su cuerpo

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tras su ruptura sentimental con el actor Danilo Carrera, Michelle Renaud reveló que atraviesa uno de las mejores etapas de su vida en la que se siente más plena y segura que nunca de su belleza física, por lo que no necesita del bisturí para estar satisfecha con la apariencia de su cuerpo.

Así lo reveló la estrella de televisión dentro de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, en donde, con ayuda de una fotografía en la que se le ve posando en la playa con un diminuto bikini, aseguró a sus más de 4 millones de seguidores que tal como te sientes por dentro, te ves por fuera.

Enseguida, la protagonista de ‘Quererlo todo’ confesó que ahora es capaz de aceptar que tiene un cuerpazo a pesar de los “defectos” que otros puedan ver:

“El día que yo acepté mi cuerpo, tal cual es, con lo que otros pueden ver como defectos (planes, estrías, piernas delgadas…etc) les juro que ese día me di cuenta que tengo un cuerpazo ja”

También recordó que fue gracias a que decidió retirarse los implantes de senos, como finalmente conoció lo que es el amor propio.

“Nunca me había sentido tan segura de mi misma como cuando me quite los implantes y los juicios. Hoy entiendo que nos vemos como nos sentimos, no hay más. Todo debe de cambiar en tu trato a ti mismo, ni todo el ejercicio, ni todos los implantes, ni todo el Botox harán que te sientas bien si no eres generosx contigo mismx”, escribió al pie de la imagen que registra cerca de 100 mil corazones rojos.

Finalmente, la actriz de 32 años pidió a sus admiradores trabajar primero en sus emociones y pensamientos antes de intentar con cualquier dieta o incluso recurrir al quirófano: “Échate flores y piropos todos los días y verás un cambio impresionante en cómo te ves y cómo te ven los otros“.

La plenitud que irradia la mexicana, fue presumida desde las playas de Miami, en donde posó en diferentes ocasiones con un sexy bikini con estampado de leopardo, con el que presumió como nunca antes la belleza de su estilizada figura.