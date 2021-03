Lucy Vives posa muy sexy en body transparente y pantalones de látex

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Lucy Vives se ha dado a conocer por publicar en sus redes sociales sensuales fotografías, pero ahora ha decidido retomar su faceta de modelo, con unas imágenes que han sido el deleite de sus seguidores en Instagram.

La bella hija del cantante Carlos Vives posó muy sexy usando unos pantalones de látex y un body transparente; el mensaje con el que acompañó las fotos fue: “La verdad es que me encanta. Y no puedo dejarlo si me encanta… es una maldición, pero supongo que veremos si me mata o si hacemos historia aquí, o si el mundo aún no está listo para nosotros”.

En las últimas semanas Lucy Vives no ha hecho a un lado su trabajo como activista, vendiendo prendas diseñadas por ella misma y promoviendo una institución a favor de la educación de los jóvenes.

Aylín Mujica deja ver su bikini negro al modelar un vestido metálico transparente

Sarah Kohan se recuesta a presumir sus curvas usando ropa interior gris

Maite Perroni luce su figura con un delgado body negro