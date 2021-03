Hija de la cantante Alicia Villarreal y Arturo Carmona denuncia abuso sexual

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Melanie Carmona, hija de la cantante Alicia Villarreal, revelo en redes sociales este Día Internacional de la Mujer que una persona cercana a su familia abusó de ella hace cinco años.

La joven, de 21 años, relató que los hechos ocurrieron en su hogar el 12 de noviembre del 2016, cuando tenía 17 años.

“Te dejaron cuidándonos porque se supone que eres mayor. Todos tienen esa visión sobre ti: responsable, buen niño, trabajador, honesto“, escribió la también hija del actor Arturo Carmona.

“Tocaste la puerta de cuarto en la madrugada diciendome que habías escuchado ruidos y que te ibas a quedar conmigo. Yo tomé la pendeja decisión de dejarte pasar. Pasaron horas y lo único que recuerdo fue tu mano dentro de mi short; me quedé totalmente paralizada por un rato y tú nada más no te quitabas“.

Melanie añadió que procedió a esconderse en el baño durante un par de horas, y que cuando decidió salir el agresor ya no estaba cerca; indicó que durante mucho tiempo se sintió sola, desconsolada y culpable por lo ocurrido.

“Me dijeron que tenía que relajarme, que no pasaba nada, que a todos les pasa, que qué vergüenza que todos se enteren lo que me pasó, que no fue para tanto, que qué van a pensar de la familia, que mi abuela no se entere y que probablemente me lo imaginé”, añadió.

“Y lo mismo de siempre: ‘Es que, ¿por qué no te moviste? ¿Por qué no gritaste? ¿Por qué no lo golpeaste o hiciste algo?’, pero uno no sabe lo que vive la otra persona hasta que le pasa. Quedé totalmente paralizada, no podía creer que tú, que eras como mi hermano mayor, tuviste el valor de verme de otra manera cuando crecimos prácticamente juntos“.

Aunque la famosa no quiso revelar el nombre de su agresor sí expresó que se arrepiente de no haber hecho algo en ese momento para alejarlo de ella, ya que dijo que él usó como excusa su miedo para seguir violentándola.

“Tuve que contener el llanto y hacerme la fuerte todas las veces que tuve que verte y ver cómo todos los que sabían se les había olvidado lo que pasó; ver cómo te trataban como si no hubieras hecho nada, como si no fueras un abusador”, se lee en el texto.

“Hoy decido liberarme de esta carga que he tenido por años. Gracias a ti me di cuenta que la única que puede protegerme de personas como tú soy yo misma, y te agradezco tremenda lección. Por ti aprendí que no puedo confiar ni en mi propia familia, y por ti viví una realidad que muchas mujeres viven todos los días”.

Carmona expresó con dolor enterarse del abuso que sufrió su hija.