Piden que Palmdale y Lancaster cancelen contratos con sheriff de LA

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Debido al acoso y discriminación constantes que los residentes de las ciudades Palmdale y Lancaster sufren por parte de los agentes del Departamento del Sheriff de Los Ángeles, se ha lanzado una campaña para pedir la cancelación de los contratos de los servicios policiacos que los alguaciles proveen a estas comunidades.

El objetivo final es además poner fin a todos los contratos que el Sheriff de Los Ángeles mantiene con las ciudades del condado de Los Ángeles.

Durante una reunión virtual con editores de La Opinión, Ben Stolz, consejero de la Campaña Cancelar los Contratos, una coalición de más de 10 organizaciones comunitarias y más de 40 líderes del Valle Antelope, dijo que están pidiendo poner fin a la violencia policiaca en sus comunidades.

“Específicamente estamos solicitando a nuestras ciudades y escuelas, cancelar los contratos con el Departamento del Sheriff de Los Ángeles, y reinvertir estos dólares en una nueva visión para la seguridad comunitaria”.

Stolz precisó que en esta campaña, cuentan con el apoyo de la legendaria líder Dolores Huerta y otros personajes que tienen gran influencia.

“Las campañas impulsadas por Reform LA jails (Reforma a las cárceles de Los Ángeles), enfocadas en el sistema más grande de cárceles del mundo, tienen cinco demandas”.

Una de ellas pretende cancelar el contrato del Distrito de Secundarias Antelope Valley con el Departamento del Sheriff de Los Ángeles; otra pide al Departamento de Justicia abrir una investigación de derechos civiles sobre la violencia policiaca y las actividades de los supremacistas blancos en el Valle Antelope.

Exigen además arrestar a los agentes del sheriff que asesinaron a Michael Thomas en junio de 2020 en Lancaster y cancelar los contratos de Palmdale y Lancaster con el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles.

“Cancelar los contratos es un intento por cambiar la forma en que son tratadas las comunidades latinas y afroamericanas en el Valle Antelope donde se tienen estos contratos y servicios policiacos”, señaló Lynne Lyman, consejera de la campaña.

“Al menos 42 o 44 ciudades del condado de Los Ángeles tienen contratos de servicios policiacos porque no tienen sus propios departamentos de policía”, agregó.

Lyman subrayó que estos contratos son problemáticos en varios niveles. “Después de años de quejas de la comunidad acerca de una vigilancia policial racista y anticonstitucional, el Departamento de Justicia demandó al Departamento del Sheriff, al condado de Los Ángeles y a las ciudades de Palmdale y Lancaster; y alcanzaron un acuerdo en 2015”.

Sin embargo, dijo que a cinco años de ese acuerdo, las métricas han empeorado con un aumento en el uso de la fuerza en Palmdale y Lancaster, y de las paradas y cateos a miembros de la comunidad sobre todo latinos y afroamericanos, las cuales son realmente inconstitucionales,

“Hay más de 100 paradas al azar al día en estas comunidades, de personas no han hecho nada malo. La policía está buscando gente para detener en sus bicicletas, carros o peatones”.

Lyman destacó que no creen que el acuerdo para cerrar la demanda haya cambiado la vigilancia policiaca en la comunidad.

“Por eso nuestra primera demanda es que el Distrito de Secundarias del Valle Antelope cancele su contrato con el Departamento del Sheriff porque actualmente ha caducado, y están operando sin contrato”.

Al no renovarlo, pueden destinar $1.6 millones a cualquier otra cosa.

¿Qué pasaría si los contratos de las ciudades con el sheriff son cancelados?

“Esto es algo que estamos viendo en todo el país, mientras buscamos cómo reducir el tamaño de las policías armadas en nuestras comunidades y cómo reemplazarlas. No hay una sola respuesta simple. Para llamadas que no son violentas y que involucran a personas con enfermedades mentales, desamparo, disputas de violencia doméstica, los policías no deben intervenir en absoluto”, dijo Lyman.

Y enfatizó que hay modelos alternativos de respuesta a las crisis que el condado de Los Ángeles está desarrollando y poniendo a prueba, que podrían muy bien servir. “Entendemos que necesitamos cierto nivel de vigilancia, pero no tenemos todas las respuestas ahora”.

Lyman dijo que lo que saben es que lo que tenemos ahora y que el dinero de los impuestos usado para apoyar la violencia, no están funcionando. “Este es un esfuerzo a largo plazo por cambiar el sistema, y estamos buscando modelos en todo el país para ver qué funciona, y pedimos un modelo de colaboración comunitaria”.

Beth Cayetano, maestra de matemáticas y líder de profesores en la Secundaria Antelope Valley donde también estudió, dijo que a los educadores les provoca miedo ver a la policía en el campus.

“Me involucré en la campaña para terminar el contrato con la policía a través de un compañero de trabajo y hemos estado organizando un grupo de educadores para hablar sobre los asuntos de equidad como el papel de los policías en el campus”.

Y realmente, señaló que hay estudiantes indocumentados que les da miedo ver policías en sus escuelas. “Esto realmente me entristece porque ellos se sienten realmente incómodos de ver a la policía caminando por el campus. No es fácil para los estudiantes. No hay suficientes asistentes bilingües que los ayuden cuando sus comunidades han sido las más golpeadas con COVID”.

Como maestra, sugirió que el $1.6 millón que cuesta el contrato de la policía, se utilice en pagar más consejeros y más apoyos para los estudiantes como oportunidades de salud mental.