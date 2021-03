Acusan a la Federación Inglesa de Fútbol de negligencia para evitar abusos infantiles

Un informe realizado por una comisión independiente ha sacado a la luz que la Federación Inglesa de Fútbol – FA, por sus siglas en inglés – no hizo suficiente para evitar el abuso sexual en niños entre 1970 y el 2005. En total, se ha identificado a 240 sospechosos y a 692 víctimas.

En total, participaron en la investigación 62 personas implicadas en los abusos, así como 157 testigos más, para tratar de vislumbrar cómo la FA y los clubes se hicieron cargo de las denuncias por acoso.

Según el informe presentado, no hay prueba de que la FA supiera que había un grave problema con el abuso a niños antes de 1995, pero apunta que esta institución “no hizo lo suficiente para mantener a los niños a salvo” entre 1995 y el 2000.

“La FA actuó muy despacio para introducir medidas que garantizaran la seguridad de los niños. Hubo fallos institucionales para lo que no puede haber excusas”, añadió la investigación.

The FA has apologised to survivors of child sexual abuse in football after accepting a review that found the organisation did not do enough to keep children safe.

