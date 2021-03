Acusan a un veterinario de Miami de posesión de pornografía infantil y abuso sexual a animales

Un veterinario de Aventura, al norte de Miami, ha sido arrestado y ahora aguarda entre rejas para comparecer ante un juez. Las autoridades lo han privado de libertad tras descubrir que el hombre podría estar involucrado en un caso de pornografía infantil.

El Dr. Prentiss Madden, de 40 años, enfrenta serios cargos federales por presuntamente abusar sexualmente de un animal y poseer pornografía infantil, según se ha sabido por fuentes de la investigación.

Te puede interesar: Más de 100 “spring breakers” detenidos en Miami Beach por violar protocolos sanitarios contra COVID-19

Aventura veterinarian Prentiss Madden, accused of having child porn and sexually abusing a dog, will make his first appearance today in federal court https://t.co/jgPZy3gGT0

— David Ovalle (@DavidOvalle305) March 17, 2021