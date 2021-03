Agenda de eventos: diversión familiar

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El poder del vestido

Como parte de las celebraciones por el Mes de la Mujer, el Natural History Museum of Los Angeles County efectuará una serie que incluye programas y eventos virtuales que enaltecen el pasado de las mujeres y sus logros del presente. En esta ocasión, una nueva generación de mujeres líderes va en ascenso en Estados Unidos. Sus atuendos incluyen prendas de colores brillantes, de diseñadores que están comenzando, y prendas y accesorios que dan mucho de que hablar. Estas mujeres se han abierto camino y se han arriesgado a las críticas –y las recompensas– inherentes a esas decisiones.

En estas elecciones pasadas no faltaron los momentos de moda icónicos, desde la vicepresidenta Kamala Harris, cuando aceptó su puesto, hasta el collar blanco de “VOTE” de Michelle Obama (diseñado por el creador angelino, BYCHAIR) que se hizo viral. Con este tema como telón de fondo, un grupo de diseñadores participará en Does Power Dressing Have the Power to Change Politics?, un panel que forma parte de la serie de eventos de When Women Vote, del Natural History Museum. Se hablará de la moda femenina en el gobierno estadounidense del pasado y del presente, y lo que viene. Hoy 1 pm, hora del Pacífico. Gratis con previa reservación. Informes y registro nhm.org.

Cine, tango y danzón

El Havana Film Festival New York continúa con la celebración por el Mes de la Mujer, con la transmisión de producciones fílmicas con historias contadas por mujeres cineastas. Las películas van de romances que impulsan a repensar construcciones de raza, género y clase, hasta movimientos musicales que cambiaron el futuro.

Para esta semana el festival presenta “Entre un tango y un danzón”, una cinta que explora las influencias históricas culturales de estos dos géneros musicales en la sociedad de la Cuba de hoy. Filmada en las ciudad de la Habana, Matanzas y Gibara, este documental incluye escenas con bailarines, cantantes y músicos en los barrios de Peñas y Milongas. Hay escenas de archivo de legendarios artistas de tango y de danzón como Barbarito Diez, Carlos Gardel y Libertad Lamarque. El filme revela los esfuerzos por revitalizar el danzón, baile nacional de Cuba, y por atraer a los jóvenes a este género mediante la mezcla con diferentes ritmos, incluyendo el jazz. En español con subtítulos en inglés. Después de la transmisión habrá una sesión de preguntas y respuestas con la directora, Marta Bautís. Sábado 4 a 7 pm, hora del Este. Gratis con previa reservación. Informes hffny.com.

Mujeres e historia en el Autry

Para conmemorar los cien años del triunfo de la mujer cuando ganó el derecho al voto, el museo angelino Autry, exhibe virtualmente –y presencialmente cuando este museo abra sus puertas– What’s Her Story: Women in the Archives, una muestra que revela las fascinantes historias de mujeres encontradas en las colecciones del Autry. Entre quienes se muestran en la exhibición están la Assistance League of Los Angeles (en la foto), Caroline Boeing Poole, Gladys Knight Harris y el ensamble de teatro de Native Voices, entre otras. La muestra fue curada por Liza Posas, quien encabeza los archivos y servicios de investigación del museo.

También hay historias de Bertha Parker Cody, Manuela García, Clara Forslund y una “mujer no identificada”, cuyas vidas fueron documentadas en los archivos realizados por otros creadores: amigos, colegas, agencias de gobierno y otras instituciones que producían archivos escritos y visuales; lo hicieron para conservar documentos que sirvieran como una manera de preservar su legado en sus propias palabras. Además de fotos, la muestra incluye diarios personales, fotografías, cartas, música y objetos. Todo esto revela la personalidad de estas mujeres, unas filántropas, otras activistas en la política, otras artistas y otras pioneras en antropología. Gratis. Para ver la muestra ir a theautry.org.

Música de África

El 16 de marzo de 2020, seis días después de que se declarara la orden de quedarse en casa en Los Angeles, CAP UCLA filmó su primera presentación en el escenario del Royce Hall frente a una audiencia de unas cuentas docenas de personas. La grabación incluyó a tres operadores de cámara, un pequeño grupo de producción, unos cuantos periodistas y unos pocos miembros del staff. El resultado fue una memorable presentación capturada en un filme de uno de los grupos que cantan a capella más venerados del mundo, Ladysmith Black Mambazo.

Ahora, a un año de que esta agrupación de Sudáfrica viera cómo le cancelaban una fecha tras otra –excepto la del Royce Hall–, el público porá ver ese histórico concierto por primera vez en el canal de CAP UCLA. Ladysmith Black Mambazo en sus más de 50 años de existencia, ha sido ganador en cinco ocasiones del Grammy. Ahora está integrado por varias generaciones de cantantes, entre ellos cuatro hijos del fallecido fundador, Joseph Shabalala. La transmisión es gratuita aunque es necesario registrarse. Disponible a partir de las 5 pm, hora del Pacífico. Informes cap.ucla.edu.

Celebración de oro

El Ballet Hispánico, la renombrada organización dancística con estilo latino, continúa con su celebración por sus 50 años de existencia, y ahora lo hace en colaboración con el Center for the Performing Arts de la universidad Penn State. Ambas instituciones presentarán 50 Year Legacy Experience, un evento virtual con el que el centro debuta con un programa grabado; luego habrá una conversación en vivo con Eduardo Vilaro, director artístico del Ballet Hispánico.

Esta producción será narrada por Vilaro, y en ella se verán fragmentos de “Danse Creole” de Geoffrey Holder; “Tres Cantos” de Talley Beatty, “Group Portrait of a Lady” de Vicente Nebrada; “Batucada Fantástica” de Vicente Nebrada; “Recuerdo de Camp Amor” de Talley Beatty; “Cada Noche Tango” de Graciela Daniele; “Solo” de Susan Marshall; “Good Night Paradise” de Ramón Oller; “Guajira” de Pedro Ruiz y otras obras. Estará disponible hasta el 24 de marzo a las 7:30 pm, hora del Este. Gratis. Informes cpa.psu.edu/events/ballet-hispanico-2021.

Mariposas en el NHMLA

Mientras el Natural History Museum of Los Angeles (900 Exposition Blvd., Los Angeles) espera la autorización de las autoridades sanitarias para reabrir sus puertas, el público ya puede visitar una de las atracciones más celebradas de este icónico lugar de California, el Butterfly Pavilion, que se ubica en una porción de los 3.5 acres que abarcan los jardines naturales de este sitio.

Por ahora estará abierto al público por días limitados a partir de hoy. Este museo de mariposas al aire libre permite ver de cerca más de 30 especies de mariposas y orugas en un ambiente con malla lleno de plantas nativas y luz natural. Incluye espaciosos senderos que permiten conectar sin riesgo con la naturaleza en el corazón de Los Angeles. El acceso por ahora es limitado a diez personas por sesión, y es necesario hacer reservación por adelantado. La mascarilla es obligatoria excepto para menores de 2 años. De jueves a domingo de 11:20 am, a 5 pm. Boletos $6, e incluye el acceso al Nature Garden. Hasta el 6 de septiembre. Informes (213) 63-3466 y nhm.org/butterflies.