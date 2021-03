Abuso sexual de ginecólogo le costará más de $1,100 millones de dólares a la prestigiada universidad USC

La Universidad del Sur de California (USC) llegó este jueves a un acuerdo para pagar otros $852 millones de dólares a las víctimas de un ginecólogo que trabajaba para la institución y que a través de décadas abusó sexualmente de cientos y tal vez miles de estudiantes de la prestigiada universidad de Los Ángeles.

Sumando los pagos antes realizados y pendientes, el monto total a pagar por USC por los delitos del ginecólogo George Tyndall rebasará los $1,100 millones de dólares en uno de los mayores escándalos de la historia de la educación superior en Estados Unidos y el pago acordado más grande para casos de abuso sexual.

BREAKING: The University of Southern California has agreed to an $852 million settlement with over 700 women who accused the college’s longtime campus gynecologist of sexual abusehttps://t.co/nIhyrGQB70

— KTLA (@KTLA) March 25, 2021