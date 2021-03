¿Por qué se retiró Jessica Alba “en lo más alto de su carrera”?

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Para sorpresa del mundo del entretenimiento, Jessica Alba desapareció casi por completo de la televisión y el cine en la recta final de sus veintitantos, convertida ya en una estrella gracias al éxito comercial de la serie “Dark angel” y de las películas de “Fantastic four”, después de dar la bienvenida a su primera hija Honor, que ya ha cumplido ocho años.

“Mi motivación dejó de ser la idea de si alguien me contrataría de nuevo. Sinceramente, estaba en el punto álgido de su carrera. No podía volver a dedicarme a lo que hacía antes y seguir siendo auténtica. No era capaz. Ya no me importaba igual que antes”, ha recordado en una entrevista a la revista Romper.

La actriz reconvertida en empresaria ha revelado ahora cuáles fueron los motivos que le empujaron a tomar esa decisión de jubilarse de forma anticipada, entre los que pesaron mucho los problemas de salud que tuvo que afrontar durante su infancia, que se vio marcada por el cáncer que le diagnosticaron a su madre y sus propios ingresos en el hospital -incluidas cinco operaciones- debido a sus alergias crónicas.

“Tuve una revelación. Quería vivir y prosperar y pasar el mayor tiempo posible con esa personita que iba a traer al mundo y quedarme a su lado. Así que mi salud empezó a importar mucho y quería que ese pequeño ser humano también estuviera sano porque resulta imposible ser feliz cuando no estás sano”, ha añadido.

Afortunadamente Jessica, que tiene otros dos retoños además de Honor, encontró una nueva vocación en la marca The Honest Company, que se caracteriza por su enfoque ecológico y sostenible, y en la que trabajó durante más de tres años antes de poder comercializar siquiera su primer producto.

