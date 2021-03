Mujer de 74 años denuncia por acoso sexual al jugador de la NFL Derrius Guice

Una septuagenaria rompió en llanto al describirle al Comité del Senado de Luisiana los episodios de acoso sexual que sufrió por parte del running back estrella la Universidad Estatal de Louisiana Derrius Guice, en 2017.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima trabajaba en la seguridad del estadio Superdome. Ella también aseguró que en varias ocasiones denunció las incidencias ante las autoridades de la universidad, pero no tomaron ninguna medida al respecto.

“No estoy aquí sólo por mí. Tenía que venir aquí hoy y hacerles saber a todos qué LSU esconde muchas cosas. Están sucediendo muchas cosas en ese campus. Me ha dejado marcada con una cicatriz”, explicó Gloria Scott.

"I had to come here today and let you all know that LSU hides a lot of things… This didn't happen on the campus, but still it scarred me."

Gloria Scott, 74, held back tears as she told lawmakers about her run-in with Derrius Guice while she worked security at the Superdome. pic.twitter.com/eNmGgc5pRA

