El príncipe William “se corona” como el hombre calvo más sexy del mundo

Luego de una serie de escándalos que involucran a la Casa Real Británica, una noticia que al menos levantará un poco el animo de la realeza es la designación del príncipe William, como el hombre calvo más sexy del mundo.

Y es que una encuesta realizada en Reino Unido, y publicada en el diario The Independent, el príncipe Willian “se llevó la corona”, como el hombre calvo más sexy del mundo, superando por mucho a Dwayne Johnson, exluchador y actor estadounidense, que en el pasado se ha llevado el título.

De acuerdo al diario The Sun, el ganador de esta encuesta recibió 17.6 millones menciones en línea como “sexy“, tanto en blogs, informes y páginas que se encuentran en las búsquedas de Google.

En esa encuesta, el príncipe William también logró “vencer” fuera del cuadrilatero a la leyenda del boxeo Mike Tyson, de 54 años, quien logró 8.8 millones de menciones de “sexy”, o “atractivo” en Internet.

En el tercer sitio se ubicó el actor británico y estrella de la saga “Fast & Furious”, Jason Statham, de 53 años, quien obtuvo 7.4 millones de menciones como “sexy”.

Mientras, el cantante Pitbull y el ícono del baloncesto Michael Jordan, quedaron en cuarto y quinto lugar, respectivamente.

El top 10 de los calvos más sexys del mundo lo conforman The Rock, Bruce Willis, John Travolta, Floyd Mayweather y Vin Diesel.

Pero fue The Rock quien “reaccionó” en tono de broma sobre los resultados de la encuesta, y recurrió a su cuenta de Twitter para expresar “su sorpresa” de no encabezar la lista.

How in the cinnamon toast f*ck does this happen – when Larry David clearly has a pulse?!?!#demandingrecount ☑️😊 https://t.co/ztO6ND4vk9

— Dwayne Johnson (@TheRock) March 27, 2021