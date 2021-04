¡Indignación! Niño latino de 13 años murió baleado por policía en Chicago

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Rest in heaven Adam Toledo. Just 13 years old, shot by Chicago police. He was a baby. pic.twitter.com/2bMQeUFlGG — eva maria (@imyagirleva) April 1, 2021

Adam Toledo, un niño de 13 años, murió baleado por un policía en Chicago en un “enfrentamiento armado”, según los informes de las autoridades.

El adolescente latino fue identificado ayer, luego de recibir un disparo en un callejón en el vecindario “La Villita” el lunes, después de que la policía respondiera al área cuando la tecnología ShotSpotter detectó disparos.

El tiroteo fue capturado por la cámara corporal de la policía, pero no puede ser liberado sin una orden judicial debido a la edad de Toledo, según el informe. El oficial involucrado ha sido puesto de guardia en medio de una investigación de la Oficina Civil de Responsabilidad Policial.

Según el reporte oficial, Toledo estaba armado y en compañía de otro sospechoso, Rubén Román, de 21 años, cuando apareció la policía. Los dos supuestamente huyeron, y un oficial abrió fuego y alcanzó a Toledo una vez en el pecho, informó el diario Chicago Sun-Times.

Toledo murió en la escena y se recuperó un arma en el lugar, mostrada en Twitter. Román fue arrestado y acusado de resistirse a un oficial, dijo la policía.

La madre del niño, Elizabeth Toledo, cuestionó el uso de la fuerza sobre su hijo. “¿Por qué le disparó si hay otras formas?… Era un niño pequeño. Obviamente se iba a asustar”, afirmó a ABC News Chicago. Agregó que su hijo quería ser policía cuando creciera. “Estaba tan lleno de vida… Simplemente se la quitaron”.

Officers observed two subjects in a nearby alley, one subject fled on foot which resulted in an armed confrontation. One subject shot and killed. 2nd subject in custody. Gun recovered on scene. COPA investigating. #ChicagoPolice pic.twitter.com/bn7o2deAGS — Tom Ahern (@TomAhernCPD) March 29, 2021