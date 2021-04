Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Tom Hanks y Rita Wilson son prácticamente almas gemelas. Con más de tres décadas juntos han creado una sólida familia conformada por sus dos hijos y por los otros dos que el actor de 64 años tuvo en su matrimonio con Samantha Lewes. Y si no conoces quiénes son los hijos de Tom Hanks, te dejamos los detalles de cada uno de ellos.

1. Colin Hanks

Su hijo mayor y el más famoso de los cuatro. Colin de 43 años es la viva imagen de su padre y se ha convertido en un actor de Hollywood al igual que él. Protagonizó populares comedias juveniles como Get Over It y Orange Country, posteriormente hizo su transición a programas de televisión como Dexter y Fargo, además de producciones cinematográficas de terror. Él es fruto del matrimonio entre Tom y la actriz Samantha Lewes, que duró de 1978 a 1987.

2. Elizabeth Hanks

Lejos del camino que tomó su hermano, pero no por ello menos exitosa, está la única hija del actor. Elizabeth de 38 años tiene un posgrado en Inglés y bajo el nombre de “E.A. Hanks” se convirtió en una escritora con sede en Los Ángeles. Ha trabajado para Vanity Fair y The New York Times. Ella es la segunda hija de Hanks y Lewes.

3. Chet Hanks

Muchos lo han llamado “la oveja negra de la familia” y es que el hijo de 30 años de Tom Hanks y Rita Wilson se ha metido en más de un escándalo mediático. Ha sido acusado de agredir a su ex pareja, además de que no ha ocultado sus problemas con las adicciones. Se ha hecho con una carrera en el mundo del rap, además de que también ha incursionado en la actuación en producciones como Fantastic Four y Proyect X.

4. Truman Hanks

El menor de la familia, Truman de 25 años es el más joven de los hermanos. Se graduó de la Universidad de Stanford y ha decidido perseguir una carrera detrás de las cámaras. Estuvo como pasante en la compañía Bad Robot en donde fue asistente de producción en varias películas de J.J. Abrams. Es el más discreto de los cuatro hermanos y prefiere mantenerse alejado del ojo público.

