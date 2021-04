¡Soy Ashley Solis!: habló publicamente una de las víctimas de Deshaun Watson

Ashley Solis, la mujer que presentó la primera demanda contra el jugador de la NFL, Deshaun Watson, habló este martes en una conferencia de prensa junto a su abogado Tony Buzbee.

Solis denunció por conducta sexual inapropiada a la estrella de los Houston Texans el pasado 16 de marzo. En ese momento usó un seudónimo para proteger su identidad.

La supuesta víctima se defendió de las acusaciones manifestando: “La gente dice que estoy haciendo esto solo por dinero. Eso es falso, que Deshaun Watson no agrede a otra mujer “.

Ashley Solis is the first woman to come forward publicly to accuse Deshaun Watson of sexual assault'

"I am survivor of assault and harassment, Deshaun Watson is my assaulter and my harasser, he assaulted me at my home doing what I love most, massage therapy" pic.twitter.com/oA8luucYNk

