Abbott: Menores migrantes “han sufrido agresiones sexuales” en albergue de San Antonio

TEXAS – Sin haber recorrido las instalaciones de un albergue temporal para menores migrantes en San Antonio el gobernador de Texas, Greg Abbott, aseguró que los niños alojados “han sufrido agresiones sexuales”.

En una rueda de prensa este miércoles Abbott indicó que la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas y el Departamento de Servicios Familiares y Protección de Texas recibieron varias denuncias anónimas el miércoles sobre supuestos abusos a los que han sido sujetos los menores migrantes en el Coliseo Freeman.

La Oficina del Alguacil del Condado Bexar informó que se desplegaron varios oficiales al albergue luego de haber recibido información sobre una agresión sexual, según el portavoz Johnny García.

El gobernador Abbott denunció en conferencia de prensa que los menores han sido agredidos sexualmente, algunos no han recibido alimentos, aquellos contagiados con COVID-19 no están siendo separados de quienes están sanos, y que no hay personal suficiente para atenderlos.

I'm asking @TxDPS & TX Rangers to investigate allegations of child abuse & neglect inside the Freeman Coliseum migrant child facility.

Biden's open border policy caused this crisis. I'm calling on the administration to shut down the facility immediately. pic.twitter.com/wbjiB6lVzR

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 7, 2021