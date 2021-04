Deshaun Watson reconoció relaciones sexuales “consensuadas” con algunas de las denunciantes

Cada vez se complican más las cosas para el el quarterback de los Houston Texans, Deshaun Watson, y le ha tocado, poco a poco ir soltando prenda de sus acciones.

Su abogado, Rusty Hardin, admitió que la estrella de la NFL había mantenido relaciones sexuales con algunas de las denunciantes, de profesión masajistas.

Deshaun Watson's attorney Rusty Hardin just admitted that there were "consensual encounters" with the massage therapists, but says Watson never coerced or used his position as a celebrity to violate consent.

