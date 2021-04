Regina Blandón, de “La familia Peluche”, luce su cuerpo en ropa interior en sexys selfies

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Regina Blandón, que se hizo famosa por su personaje de Bibi en la serie “La familia Peluche”, sorprendió a sus más de tres millones de seguidores en Instagram al compartir dos fotografías en las que se le ve frente al espejo, luciendo su figura en ropa interior de color negro.

La actriz mexicana acompañó las sensuales imágenes con un largo mensaje, en el que sobresale lo siguiente: “Estas (fotos) me las tomé hace poquito mientras me arreglaba…Estaba cantando y bailaba sola y estaba muy contenta y dije “mira, me siento guapa hoy, la verdad” y me tomé las fotos y seguí con mis actividades”.

Pero la también activista fue más allá, agregando “Cuando tengo un casting, lo primero que pienso en automático es: “¿qué me voy a poner para que no se me vea alguna “lonja?””, en vez de pensar en lo que más me gusta hacer, que es actuar. No me estoy haciendo la víctima, es poner afuera que nos podemos ver como queramos y que nos tenemos que tirar más buena onda (sobre todo a nosotros mismos)”.

