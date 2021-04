La ex novia de Hugh Hefner revela que para vivir en la mansión Playboy había que acostarse con su dueño

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El relato de su vida en la mansión Playboy que acaba de compartir Holly Madison, una de las ex novias del fundador de la mítica revista, se desmarca de la visión que han ofrecido otras antiguas inquilinas de la mítica vivienda de Hugh Hefner. Su viuda, Crystal, lo definió en el último aniversario de su muerte como un hombre amable y generoso que le abrió al mundo las puertas de su hogar, y Pamela Anderson -una de sus grandes musas- aseguró que su etapa residiendo en el número 10236 de Charing Cross Rd fue lo más parecido a una formación universitaria que ha recibido nunca.

Sin embargo, Holly no guarda el mismo recuerdo de su paso por la mansión, en la que sólo se podía conseguir una habitación, según su versión de los hechos, pasando antes por la cama de Hefner. “No estoy tratando de avergonzar a nadie ni nada por el estilo, pero nunca se le pidió a ninguna chica que se mudara allí a menos que se hubiera acostado con él”, ha afirmado en el podcast “Call Her Daddy”.

En su caso, recuerda perfectamente qué le pasó por la cabeza después de la primera vez que mantuvo relaciones sexuales con el entonces octogenario empresario: “Pensé: ‘De acuerdo, lo he hecho. He sobrepasado mis propios límites y no me sentía cómoda con ello'”.

Sin embargo, la antigua conejita Playboy decidió sacar el máximo partido a la situación en que se encontraba, aunque fuera a costa de acallar sus propias emociones. Finalmente acabó pasando siete años como una de las parejas oficiales de Hefner, pero en 2008 tomó la decisión de marcharse porque estaba harta de los cambios de humor de su novio y sabía que con él no podría cumplir su deseo de ser madre debido a su avanzada edad.

“Cuando me di cuenta de que no iba a ser capaz de tener hijos con él, eso fue algo muy importante… y mi depresión estaba resurgiendo. Todo el mundo empezó a marcharse, y comencé a darme cuenta de que estábamos solos Hef y yo. Él empezó a perder el control más a menudo. No sé si estaba estresado… Sé que las cosas no iban demasiado bien a nivel financiero”, recordó Holly.

