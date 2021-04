FDA y CDC piden detener uso de vacuna Johnson & Johnson en EE.UU. tras seis casos de coágulo sanguíneo

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Drogas y Alimentos (FDA) están recomendando que Estados Unidos detenga temporalmente el uso de la vacuna Covid-19 de Johnson & Johnson tras seis casos reportados en el país de un tipo de coágulo sanguíneo “raro y grave”.

Los seis casos notificados se encuentran entre las más de 6.8 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson administradas hasta ahora en Estados Unidos y ocurrieron en mujeres de 18 a 48 años, entre 6 a 13 días después de la aplicación de la dosis, según un comunicado conjunto emitido hoy a las 7 a.m. por la Dra. Anne Schuchat, subdirectora principal de los CDC; y el Dr. Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación de Productos Biológicos de la FDA.

Los reguladores de medicamentos en Europa también señalaron la semana pasada casos raros y “graves” de coágulos de sangre en personas que recibieron la vacuna COVID-19 de Johnson & Johnson.

“Los CDC convocarán una reunión del Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización (ACIP) el miércoles (mañana) para revisar más a fondo estos casos y evaluar su importancia potencial”, dijo el comunicado, citado por CNN.

“La FDA revisará ese análisis, ya que también investiga estos casos. Hasta que se complete el proceso, recomendamos una pausa en el uso de esta vacuna por precaución. Esto es importante, en parte, para garantizar que el proveedor de atención médica es consciente del potencial de estos eventos adversos y puede planificar el reconocimiento y manejo adecuados debido al tratamiento único que se requiere con este tipo de coágulo de sangre”.

La vacuna Johnson & Johnson se ha hecho muy popular, en ciudades como Nueva York, por la conveniencia de que sólo requiere una sóla aplicación, a diferencia de las dos dosis recomendadas por los laboratorios Pfizer y Moderna, las otras autorizadas en el país bajo categoría de “emergencia” por la pandemia del coronavirus.

CDC and FDA reviewing data involving six reported U.S. cases of a rare type of blood clot in individuals after receiving Johnson & Johnson COVID-19 vaccine. See full statement: https://t.co/ekYT9dljtd pic.twitter.com/a7Fiixg735

— CDC (@CDCgov) April 13, 2021