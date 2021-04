Mick Jagger no ha sido capaz de terminar su libro de memorias

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Las historias acerca de las vidas de las grandes estrellas de la música están más de moda que nunca tras el éxito que han cosechado en la pantalla grande los biopics de Elton John y Freddie Mercury, a los que se unirán muy pronto los de David Bowie y Elvis Presley.

No cabe duda de que una película sobre Mick Jagger, el líder de los Rolling Stones recibiría la misma buena acogida y, de hecho, él había firmado un contrato para escribir un libro de memorias que bien podría haber servido como base de un futuro guion, pero al final el cantante acabó devolviendo el anticipo que había recibido de los editores porque se cansó a medio camino.

“No es un proceso que se pueda hacer en una semana, ya me entiendes”, ha declarado en una entrevista a BBC 6 Music. “Debo decir que no fue la experiencia más agradable, para ser honesto. Me pareció muy aburrido y tampoco me proporcionó demasiadas satisfacciones. Simplemente dije: ‘Oh, no tengo ganas de molestarme con esto’. Y devolví el dinero”.

A sus 77 años, la leyenda del rock no quiere malgastar el tiempo que le quede rememorando el pasado: “Hace falta revivir muchas emociones, revivir amistades, revivir altibajos…”, añadió, para tratar de explicar lo agotadora que resulta esa tarea. El periodo de confinamiento habría sido una oportunidad muy buena para volver a escribir, pero Jagger ha preferido dar rienda a su creatividad de otras formas.

“He escrito un montón de canciones y he terminado discos. Obviamente, no es lo mismo que estar todos juntos en la misma habitación con un grupo de músicos. No hay nada que pueda sustituir esa sensación. Pero una de las cosas que me ha hecho seguir adelante durante el encierro ha sido poder tocar música y montar pequeños estudios, donde sea”, confesó Mick.

