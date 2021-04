La línea de tiempo de la relación de Alex Rodriguez y Jennifer Lopez

Esta semana Jennifer Lopez y Alex Rodriguez hicieron oficial su ruptura, luego de meses de especulación. La noticia fue sorpresa para algunos fans, pues si bien hubo rumores de infidelidad de A-Rod en el pasado, ambas estrellas habían asegurado que eran el uno para el otro, prueba de ello son estos momentos que marcaron su relación.

Si bien la relación entre JLo y el beisbolista inició hasta el 2017, una entrevista que dio el beisbolista en 1998 parecía predecir su futuro juntos. En el clip el entonces jugador de 23 años expresó su deseo por tener una cita con Jennifer Lopez, aunque pareciera que el joven Rodriguez estaba bromeando, dejaba ver que admiraba a la cantante desde su juventud.

you and the guy she told you not to worry about pic.twitter.com/IKdYr7D6fl

— shauna (@goldengateblond) March 10, 2019