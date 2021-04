John Travolta recuerda su “mágico” baile con la princesa Diana

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

El actor John Travolta protagonizó una de las escenas más emblemáticas que ha dejado la cultura popular de los últimos cuarenta años cuando, durante una fiesta en la Casa Blanca celebrada en el año 1985, compartió un elegante y aplaudido baile con la fallecida Diana de Gales, que en esos tiempos todavía estaba casada con el príncipe Charles de Inglaterra y ya había dado a luz a sus dos retoños, los príncipes William y Henry.

36 años después de vivir semejante episodio, el astro de Hollywood ha querido rememorarlo con cariño y, sobre todo, subrayar lo “especial” y “mágico” de esos escasos pasos de baile ejecutados al compás de la música y en coordinación con Lady Di, quien no dejaba de sonreír al tiempo que los flashes de las cámaras se acumulaban sobre ella y sobre el apuesto intérprete, uno de los “sex symbols” más cotizados de la época.

“Fue un momento mágico, muy especial. Recuerdo que nadie me pidió que fuera a bailar con ella. Eso sí, tuve el gran privilegio y el honor de hacerlo. Entonces pensé: ‘Debe de haber una buena razón para que esté pasando esto, así que tengo que dar lo mejor de mí’. Eso implicaba dirigir bien el baile y asegurarme de que ella se divertía”, ha manifestado el astro de Hollywood en conversación con la edición mexicana de la revista Esquire, antes de revelar la tarea concreta que, en realidad, lo tenía más nervioso en esos momentos.

“Esa fue la parte más fácil, a decir verdad, lo que me resultó más complicado fue tener confianza en mí mismo, saber cómo debía dirigirme a ella de manera apropiada y pedirle que me concediera un baile”, ha añadido en tono jocoso. “Imagínate la escena: estamos en la Casa Blanca, es medianoche, el escenario es como sacado de un cuento de hadas. Me acerco a ella, le toco ligeramente el codo, ella se da la vuelta y me dedica una de esas miradas tan cautivadoras, una un poco triste, y acepta mi invitación. Créeme que no se me olvidó estampar ese instante en mi memoria, fue muy especial”, describió John.

