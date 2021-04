Maestro se pasaba por mujer para seducir a menores en Houston con textos sexuales; pedía fotos y actos de sexo

TEXAS – Un maestro del área metropolitana de Houston, quien ya tenía cargos en su contra por posesión de pornografía infantil, enfrenta nuevos cargos luego de que varios estudiantes denunciaron que el hombre se estaba pasando como mujer para tratar de seducirlos con mensajes de texto sexuales.

Tyler Hardy-Croskey, de 25 años, fue arrestado y se le entablaron cargos por promoción de pornografía infantil y acto sexual con un menor. Hardy.

Según las autoridades, Hardy ya enfrentaba 10 cargos de posesión de pornografía infantil y otro cargo por acto sexual con un menor.

La Oficina del Fiscal del Condado Harris, dijo que oficiales de la secundaria West Lake Middle School en Humble, Texas, donde trabaja Hardy, se comunicaron con la Policía de Houston luego de que los cargos en su contra se hicieron públicos y presentaron peticiones para aumentarle la fianza.

“Creo que este hombre (Hardy) es un peligro en la comunidad y la fianza debe reflejarlo por el nivel de actividad predadora en la que se encuentra involucrado”, dijo Johna Stalling, fiscal del Condado Harris.

#BREAKING Humble ISD teacher charged with child porn pretended to be girl to target students, court records sayhttps://t.co/a4yu5P6GS5

— ABC13 Houston (@abc13houston) April 24, 2021