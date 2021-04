Estos son los ganadores del Oscar 2021

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Ayer se llevó a cabo la 93a. entrega de los premios Oscar, que otorga la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas. La ceremonia se realizó en Los Angeles, y debido a la pandemia de Covid-19 se tomaron todas las medidas de prevención necesarias a los asistentes a la Union Station y el Teatro Dolby.

El evento tuvo una estructura totalmente diferente a los de años anteriores, y aunque duró más de tres horas, el orden en la entrega de los premios fue distinta, ya que el de Mejor Actor fue el último de la noche. A continuación, la lista completa de los ganadores del Oscar este año:

Mejor Película: “Nomadland”

Mejor Dirección: Chloé Zhao (“Nomadland”)

Mejor Actriz: Frances McDormand (“Nomadland”)

Mejor Actor: Anthony Hopkins (“The father”)

Mejor Actriz de Reparto: Yuh-Jung Youn (“Minari”)

Mejor Actor de Reparto: Daniel Kaluuya (“Judas and the black messiah”)

Mejor Guión Original: Emerald Fennell (“Promising young woman”)

Mejor Guión Adaptado: Christopher Hampton, Florian Zeller (“The father”)

Mejor Película Internacional: “Another round” (Dinamarca)

Mejor Película de Animación: “Soul” (Dana Murray y Pete Docter)

Mejor Documental: “My octopus teacher” (Pippa Ehrlich, James Reed y Craig Foster)

Mejor Fotografía: Erik Messerschmidt (“Mank”)

Mejor Diseño de Producción: Donald Graham Burt y Jan Pascale (“Mank”)

Mejor Música original: “Soul” (Trent Reznor, Atticus Ross y Jon Batiste)

Mejor Canción Original: “Fight for you” (de “Judas and the black messiah”) (H.E.R., Dernst Emile II y Tiara Thomas)

Mejor Edición: Mikkel E.G. Nielsen (“Sound of metal”)

Mejor Maquillaje y Peinados: Sergio López Rivera, Mia Neal y Jamika Wilson (“Ma Rainey’s black bottom”)

Mejor Vestuario: Ann Roth (“Ma Rainey’s black bottom”)

Mejor Sonido: Nicolas Becker, Jaime Baksht, Michelle Couttolenc, Carlos Cortés y Phillip Blath (“Sound of metal”)

Mejor Cortometraje: “Two distant strangers” (Travon Free y Martin Desmond Roe)

Mejor Cortometraje de Animación: “If anything happens, I love you” (Will McCormack y Michael Govier)

Mejor Cortometraje Documental: “Colette” (Anthony Giacchino y Alice Doyard)

Mejores Efectos Visuales: Andrew Jackson, David Lee, Andrew Lockley y Scott Fisher (“Tenet”)

