Tras la polémica, Irina Baeva presume su figura al posar en la playa usando biker shorts nude

Irina Baeva ha vuelto a captar la atención de sus seguidores en Instagram (que suman ya más de tres millones), con una fotografía que la muestra en una playa de Florida, luciendo su escultural figura con unos biker shorts de color nude. Ella escribió junto a la imagen el mensaje “Cuando vas a Bal Harbour y terminas en la playa 🏖 lindo lunes para todos!”

La actriz rusa se encuentra de viaje con su novio -el actor Gabriel Soto-, pero no ha descuidado sus redes sociales, donde se ha dedicado a promocionar diversos productos y a modelar ropa deportiva; además, en las próximas semanas comenzará a transmitirse en México la segunda temporada de la serie “El dragón”, en la que lleva uno de los roles estelares, compartiendo créditos con Sebastián Rulli y Renata Notni.

Hace algunos días Irina Baeva se vio envuelta en la polémica a causa de una pregunta que le hicieron a través de su cuenta de Instagram. Una persona escribió “¿Por qué eres bien pu** y rompe hogares? Pero responde, que no te dé pena tu realidad”, a lo que la rusa contestó: “Cada quien crea su propia realidad con sus palabras, vibras, acciones. Y cada quien da lo que tiene en el corazón. Gracias por tomarte el tiempo y de hacer la pregunta. A mí no me da pena mi realidad, espero a ti no te dé pena la tuya. Bendiciones”.

El asunto ha sido comentado hasta por Rosalba Ortiz -ex suegra de Soto-, quien declaró hace unos días a los medios lo siguiente: “Los actos y las acciones se han visto y no es necesario pegar, simplemente con las acciones lastimas, ofendes, haces una mezcla psicológica digna de personas que tienen una sociopatía narcisista que no solamente es de hombres, es de mujeres y por eso tener cuidado, pero bueno. Sus papás saben”. Sin embargo, hasta el momento Irina no ha hecho ningún comentario al respecto.

