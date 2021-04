Condenan a cadena perpetua a delincuente sexual por el asesinato de dos niños en California

Un delincuente sexual convicto fue sentenciado el martes a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de dos niños de 6 años del sur de California, en la década de 1980.

La sentencia de Kenneth Kasten Rasmuson, ahora de 59 años, se dictó tras una serie de emotivas declaraciones de las familias de Jeffrey Vargo y del niño latino Miguel Antero, reportó NBC 4.

Convicted sex offender, Kenneth Kasten Rasmuson, now 59, sentenced to life for murdering two 6-year-old Southern California boys.

