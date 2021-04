El gobernador de Texas firmaría ley que permite cargar pistola sin licencia en público

AUSTIN – El gobernador de Texas Greg Abbott finalmente aceptó que apoya legislación que permitiría a texanos cargar pistolas en público sin licencia.

El mandatario se había negado a dar comentarios sobre la controvertida propuesta de ley que avanza en el Capitolio de Texas, pero en una entrevista admitió que firmaría la legislación cuando llegue a su escritorio.

“Yo apoyo la propuesta, y creo que eventualmente llegará a mi escritorio. Creo que tendremos el derecho constitucional de cargar (pistolas) en Texas”, dijo Abbott en el programa de radio de Rick Roberts.

Tan reciente como la semana pasada, Abbott se negó a comentar sobre la propuesta y no quería decir si apoyaba la propuesta, que fue aprobada el mes pasado en la Casa.

El vicegobernador de Texas, Dan Patrick ha comentado que la legislación no cuenta con los votos necesarios en el Senado para ser aprobada, pero que está tratando de encontrar alternativas que puedan ayudar a lograr su aprobación.

This is what I’m seeking for Texas—a law to defy any new federal gun control laws.

It will make Texas a Second Amendment Sanctuary State.

Legislation is moving in the Texas House and Senate.

I look forward to signing it. #2A #SecondAmendment https://t.co/N6qwbxuV5h

— Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 8, 2021