En video, Britney Spears modela sus bikinis favoritos, luciendo su espectacular figura

Luciendo muy animada, Britney Spears publicó en su cuenta de Instagram un video en el que aparece en su casa, luciendo su espectacular figura al modelar sus dos bikinis favoritos, complementando su look con zapatos de tacón y lentes oscuros. El clip ha sido todo un éxito entre sus fans, y lleva ya más de 865,000 likes.

La princesa del pop también ha comenzado a escribir largos mensajes acompañando sus publicaciones; en esta ocasión describió lo que hace para estar en forma: “En las pasadas dos semanas dije ya basta … Tengo que ponerme en forma, considerando que el cuerpo de mi novio es candente 🔥🔥🔥 !!!! ¿Dónde se supone que debo comenzar? 😂🤣🤭 … así que corro mucho y trato de comer saludable, tomando en cuenta lo que como a menos de que haga trampa, como anoche, que comí una bolsa de cacahuates 🥜🥜🥜🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♀️🏃🏼‍♀️ !!!! Y luego me di cuenta … Podría verme mejor, pero me sentí demasiado vulnerable en mi piel siendo así de pequeña !!!! No me gustó, así que comencé a boxear, y ahora también me siento más fuerte 🥊🥊🥊 !!!! Todos tenemos nuestras propias formas de trabajar en nuestros cuerpos, y respeto eso, porque todos deberíamos hacerlo”.

Tras la polémica por el documental “Framing Britney Spears” estrenado hace unos meses, la cantante ha informado a sus seguidores que se encuentra muy bien, y el pasado fin de semana acudió a la boda de un amigo de su novio Sam Asghari. En su cuenta de Instagram Britney se ha mostrado de buen ánimo y hasta compartió la receta de un sandwich bajo en calorías.

