Paty Manterola se muestra inconforme con el personaje basado en ella que apareció en la serie de Luis Miguel

Vaya sorpresa la que ha dado Paty Manterola, pues no es común que utilice sus redes sociales para aclarar rumores acerca de su persona. La ex integrante del grupo Garibaldi publicó en su cuenta de Instagram un largo comunicado expresando que el personaje “Paola Moreno” -basado en ella y que apareció en el más reciente capítulo de “Luis Miguel: La Serie” en Netflix, interpretado por Fátima Molina– es completamente distinto en personalidad y acciones, algo que le molestó y que vio necesario exponer detalladamente.

La cantante y actriz mexicana escribió: “Saben que siempre he sido una mujer alejada de los escándalos, respetuosa y transparente, así que para los que me han preguntado; La serie de Luis Miguel hace alusión a una mujer que cantaba “Everybody loves banana” y utilizaba un vestuario casi idéntico a uno que utilicé en el grupo. Al igual que muchos, automáticamente pensé en Garibaldi”.

Manterola fue enfática al puntualizar que “categóricamente les digo que el personaje que presentan en la serie, si ellos están haciendo cualquier alusión a mi persona, difiere completamente con la calidad de mujer que siempre he sido y con la historia privada que viví en esos años con las personas que estuvieron presentes en mi vida”.

Paty resaltó también lo distintas que fueron las situaciones de la vida real a las presentadas en la serie: “Quiero dejar muy claro que yo jamás estuve con él (Luis Miguel) en un estudio de grabación, ni que me vi con él en Viña del Mar, ni me fui de fiesta con él al Bar Bar, no fumo, no tuve ninguna historia con Cristian Castro y nunca hablé con él de no asistir al cumpleaños de su hija, lo cual me parece, sumamente fuerte, insensible y desafortunado”.

Finalmente, la actriz fue tajante en que no hará ningún otro comentario al respecto: “Mi oficina ha tratado de localizar a la producción (de la serie) previo al estreno, y no hemos obtenido respuesta alguna”. La postura de Paty Manterola con respecto al tratamiento de su persona en “Luis Miguel: La Serie” se une a la de otros famosos como Roberto Palazuelos, Jorge Van Rankin y Héctor Suárez Gomís, quienes han dicho que mucho de lo contado en los capítulos es inexacto.

