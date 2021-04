Por qué Elon Musk vendió sus bitcoins

Esta semana uno de los grandes promotores de la criptomoneda, Elon Musk, dejó saber que hizo una venta del 10% de sus bitcoins. Información que se dio a conocer cuando se publicó el balance de los resultados del primer trimestre de 2021 de la compañía Tesla.

Los seguidores de Musk, CEO de Tesla, demostraron sorpresa por tal acción y hasta explicaciones tuvo que ofrecer por la red social Twitter, en la que el multimillonario es bastante activo. “Probar liquidez”, ha sido la explicación de Musk a la venta de una parte de sus bitcoins.

No, you do not. I have not sold any of my Bitcoin. Tesla sold 10% of its holdings essentially to prove liquidity of Bitcoin as an alternative to holding cash on balance sheet.

— Elon Musk (@elonmusk) April 26, 2021