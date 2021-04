Un masajista del popular hotel Fontainebleau de Miami Beach acusado de agresión sexual a una clienta

Un hombre residente en el sur de la Florida y que trabajaba como masajista en el popular hotel Fontainebleau de Miami Beach ha sido arrestado y acusado de agredir sexualmente a una mujer que se hospedaba en esas instalaciones junto a su familia.

El acusado, identificado como Michel Mankarious de 30 años, tendrá que hacer frente a un cargo de agresión sexual. Todo ocurrió el pasado 27 de marzo en el Lapis Spa, que se encuentra en el complejo turístico.

El informe policial señala que las autoridades respondieron a una llamada después de que la supuesta víctima notificara al responsable del spa que el hombre la había penetrado sus dedos durante el masaje que ella misma había programado.

Según la versión de la denunciante, al darse cuenta de lo que estaba pasando, se levantó inmediatamente de un salto y le preguntó qué es lo que estaba haciendo.

Mankarious, de acuerdo a la declaración que la mujer hizo a las autoridades, se disculpó repetidamente con ella e intentó reanudar el masaje colocando sus manos sobre los hombros. Pero ella lo paró en seco y le pidió que detuviera el servicio. Él acabó abandonando la sala.

