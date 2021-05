Ana Brenda Contreras luce su cuerpo en bikini mientras bucea, y comparte espectaculares tomas submarinas

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

Luego de un viaje a Colombia, Ana Brenda Contreras se encuentra en Cozumel, México, y ha compartido en su cuenta de Instagram unas espectaculares tomas submarinas en las que aparece buceando en bikini; el mensaje que escribió junto a las fotos fue “Desde que era muy teen y medio verde me tocó trabajar a la vieja escuela en la tv, a veces sin stunts y sin saber cómo hacerle, y me quedé con algunos traumas con el agua y el mar abierto o ríos después de un par de sustos…Soy animal de tierra 🐎 Estos días vencí un miedo!!! … no sé si me animaría a bucear pero yo me siento toda una sirenita ya hahaha 🧜‍♀️”

La bella actriz mexicana lleva ya dos años sin aparecer en telenovelas, pero también se ha dedicado a viajar, publicando imágenes de su visita a lugares memorables para ella, como el cenote Yalahu en Holbox, Quintana Roo, donde lució su figura con un traje de baño negro.

Hace algunos meses Ana Brenda Contreras fungió como conductora en el reality show “Tu cara me suena”; ahora informó a sus fans que las grabaciones de la serie “Pálpito” de Netflix (que ella estelarizaría) han tenido que posponerse debido al aumento de contagios de Covid-19 en Colombia, por lo que ya no participará: “Es muy triste, pero yo creo que en estos tiempos más que nunca tenemos que darnos cuenta de que absolutamente todo lo que hagamos afecta al otro directa o indirectamente, a toda una ciudad, a toda una comunidad, al mundo entero. Así que no dejen de cuidarse, de lavarse las manos, usar tapabocas, quien pueda vacúnense, porque de verdad es que son tiempos muy extraños para todo el mundo”.

